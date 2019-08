O diretor-esportivo do Paris Saint-Germain, Leonardo, afirmou nesta quinta-feira que não existe qualquer novidade sobre possível transferência do atacante Neymar, dois dias depois de se reunir com representantes do Barcelona.

"Há discussões sobre o futuro, como vocês sabem, mas não há nada avançado", disse o dirigente, em entrevista à emissora francesa "RMC Sport".