O brasileiro Leonardo, diretor-esportivo do Paris Saint-Germain, disparou contra o Real Madrid nesta terça-feira, após declarações do presidente do clube, Florentino Pérez, do atacante Karim Benzema e do técnico Carlo Ancelotti, sobre Kylian Mbappé.

"Em uma mesma semana, um jogador do Real Madrid, o treinador e agora o presidente falam de Kylian como se fosse um jogador deles. É uma falta de respeito que não podemos tolerar", disse Leonardo, em entrevista ao jornal esportivo "L'Équipe".