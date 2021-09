O atacante argentino Lionel Messi não será relacionado para jogo do Paris Saint-Germain com o Montpellier, pelo Campeonato Francês por ainda estar em tratamento de edema ósseo no joelho esquerdo, informou nesta sexta-feira o clube da capital.

Fora da partida de amanhã pelo Campeonato Francês, o ex-Barcelona já não havia atuado na última quarta-feira, quando o PSG derrotou o Messi por 2 a 1, também em compromisso válido pela competição nacional.