O atacante brasileiro Matheus Cunha deverá ficar afastado dos gramados por dois meses, o que o fará perder os jogos da seleção contra Bolívia e Chile, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, segundo divulgou nesta quinta-feira o Atlético de Madrid.

De acordo com o clube espanhol, o jogador sofreu um estiramento de alto grau no ligamento lateral interno do joelho direito.