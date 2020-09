O Levante é um dos clubes espanhóis que apostou no eSports nos últimos anos e encara a modalidade não só como um espaço para se conectar com mais torcedores, como uma forma de "ganhar títulos", explicou Luca Donati, do departamento internacional do clube, no fórum Soccerex Connected.

"Começamos com a ideia de envolver nossa base de torcedores em Valencia, mas ao mesmo tempo percebemos que sem fazer um grande investimento, como no futebol, poderíamos ganhar títulos", explicou Donati em uma mesa redonda sobre eSports dentro deste fórum virtual.