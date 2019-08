O Bayern de Munique venceu neste sábado pela primeira vez na atual edição do Campeonato Alemão, em visita ao Schalke 04 que terminou com placar de 3 a 0, graças a mais uma atuação inspirada do atacante polonês Robert Lewandowski, que marcou três vezes, em jogo marcado pela estreia do meia Philippe Coutinho.

Após começar a temporada tropeçando em seus domínios no Hertha Berlim, ficando no empate em 2 a 2, o time bávaro não teve dó dos Azuis Reais, que também marcaram um ponto na rodada inicial, ao ficarem na igualdade com o Borussia Mönchengladbach.