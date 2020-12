O atacante polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, foi anunciado nesta quinta-feira como o vencedor do prêmio The Best, da Fifa, de melhor jogador do mundo em 2020, ao desbancar o argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o português Cristiano Ronaldo, da Juventus.

O goleador, de 32 anos, foi determinante na impecável temporada da equipe bávara, que conquistou os títulos do Campeonato Alemão, Copa da Alemanha, Supercopa da Alemanha, Liga dos Campeões e Supercopa Europeia.