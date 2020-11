O atacante polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, foi apontado nesta segunda-feira o melhor jogador do mundo em 2020, em prêmio oferecido pela World Football Summit (WFS).

O camisa 9 do detentor do título da Liga dos Campeões superou o argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o alemão Joshua Kimmich, também da equipe bávara.