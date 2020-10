O polonês Robert Lewandowski, campeão com o Bayern de Munique, superou Neymar e foi eleito nesta quinta-feira o melhor atacante e também o melhor jogador da temporada passada na Liga dos Campeões masculina.

Enquanto isso, a dinamarquesa Pernille Harder, vice-campeã com o Wolfsburg e agora no Chelsea, foi a vencedora em ambas as categorias entre as mulheres.