O meia-atacante Yeferson Soteldo se apresentou nesta quinta-feira à seleção da Venezuela, que está se preparando para a estreia na Copa América no próximo sábado, contra o Peru, em Porto Alegre.

O jogador, de 21 anos, foi titular do Santos no clássico de ontem contra o Corinthians, jogo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro antes do início da Copa América. O time comandado por Jorge Sampaoli venceu o Timão por 1 a 0.