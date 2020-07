A Juventus entrou em campo no estádio San Siro com a chance de abrir dez pontos na liderança do Campeonato Italiano, horas depois que a Lazio perdeu para o Lecce, na abertura da 31ª rodada, mas perdeu para o Milan por 4 a 2 de virada, após estar vencendo por 2 a 0.

As derrotas dos dois primeiros colocados mantiveram a diferença entre eles em sete pontos, com 75 para a Juve e 68 para os 'Biancocelesti', que veem cada vez mais distante o sonho de faturarem o 'scudetto' após 20 anos.