Na luta cabeça a cabeça pela liderança do Campeonato Espanhol, Barcelona e Real Madrid terão compromissos que ao menos no papel serão de pouca exigência pela 16ª rodada neste sábado, em jogos em casa, respectivamente contra Mallorca e Espanyol.

Barça e Real têm 31 pontos cada, com vantagem do time catalão no saldo de gols. Logo em seguida, em terceiro lugar, com 30, aparece o Sevilla, que entrará em campo apenas no domingo, em visita ao Osasuna.

De volta à elite após seis anos, o Mallorca, ao menos por enquanto, está fora da zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 14 pontos, um a mais que o Celta de Vigo, antepenúltimo colocado. Já o Espanyol vem em situação ainda pior, na vice-lanterna, com nove.

O duelo no Camp Nou será especial para Lionel Messi, que completou 700 partidas com a camisa 'blaugrana' no último domingo, na vitória sobre o Atlético de Madrid, e no sábado exibirá à torcida a sexta Bola de Ouro, conquistada na última segunda-feira em premiação da revista "France Football".

O craque tem média de um gol por duelo contra o adversário do fim de semana. Messi enfrentou o Mallorca em 12 ocasiões na carreira, e balançou a rede 12 vezes.

O técnico do Barça, Ernesto Valverde, não deve ter desfalques, ao contrário de Zinedine Zidane, que terá de escalar o Real Madrid sem o lateral Marcelo, os meias Marco Asensio e Eden Hazard e os atacante Lucas Vázquez e Gareth Bale, todos machucados. Com isso, há a chance de o atacante Rodrygo acompanhar o volante Casemiro entre os titulares no Santiago Bernabéu.

Outro que tem problemas para montar o time titular é Julen Lopetegui. O treinador Sevilla, que pode encerrar a rodada na liderança, não sabe se terá à disposição no domingo, em Pamplona, contra o Osasuna, o lateral-direito Jesús Navas, o volante brasileiro Fernando e o atacante Nolito, todos com problemas físicos.

O Atlético de Madrid, que ocupa a sexta colocação, abrirá a rodada em visita ao Villarreal, 13º colocado, nesta sexta. Os 'Colchoneros' estão atrás dos dois representantes do País Basco, que têm 26 pontos cada. A Real Sociedad, que nos critérios de desempate é quarta, visitará o Valladolid no domingo, mesmo dia em que o Athletic Bilbao medirá forças com o Betis em Sevilha.

Programação da 16ª rodada do Campeonato Espanhol:.

Sexta-feira.

Villarreal - Atlético de Madrid.

Sábado.

Real Madrid - Espanyol.

Granada - Alavés.

Levante - Valencia.

Barcelona - Mallorca.

Domingo.

Eibar - Getafe.

Betis - Athletic Bilbao.

Valladolid - Real Sociedad.

Leganés - Celta de Vigo.

Osasuna - Sevilla.