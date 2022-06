A Liga Espanhola de Futebol Profissional (LFP), por meio do advogado francês Juan Blanco, vai entrar com um processo na Justiça da França para impedir que o novo contrato da Kylian Mbappé com o Paris Saint-Germain seja validado, considerando-o "ilegal" por violar as regras do 'fair play' da UEFA.

Se a Justiça francesa não se pronunciar a favor da LFP, será solicitada uma ação à Comissão Europeia, e não está excluída a apresentação de um processo no Tribunal de Justiça da União Europeia.