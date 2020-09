A Liga de Futebol Profissional da França (LFP) se reunirá na próxima quarta-feira para decidir as sanções que serão aplicadas aos cinco jogadores expulsos na partida do domingo passado entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha, entre eles, Neymar.

Os membros da comissão independente serão os encarregados de determinar o número de partidas de suspensão para Neymar, Layvin Kurzawa e Leandro Paredes, do PSG, e Darío Benedetto e Jordan Amavi, do Olympique. Todos foram expulsos nos acréscimos do segundo tempo, após tumulto entre as duas equipes.