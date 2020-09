A liga que organiza a primeira e a segunda divisões do Campeonato Francês anunciou nesta sexta-feira a suavização do protocolo criado para a disputa dos jogos das competições, em meio a pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Na nova guia, elaborada junto com autoridades públicas, de acordo com comunicado emitido pela entidade, serão mantidas as partidas em que as equipes contem com 20 jogadores apresentando resultado negativo para o patógeno, incluindo um goleiro, em elenco de 30.