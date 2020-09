O futebol feminino de clubes mostra ceticismo em relação à proposta da Fifa de que a Copa do Mundo seja disputada a cada dois anos, conforme admitiram a comissária da Liga Nacional de Futebol dos Estados Unidos (NWSL, na sigla em inglês), Lisa Baird, e o diretor do futebol feminino da espanhola LaLiga, Pedro Malabia, no fórum 'Soccerex Connected'.

Durante uma mesa redonda sobre a gestão do calendário após a pandemia da Covid-19, os dois dirigentes comentaram esta possibilidade - levantada pelo presidente da Fifa, o suíço Gianni Infantino, em várias ocasiões, mais recentemente no Congresso anual da entidade, no qual propôs "finais entre confederações, continentais ou mundiais, a cada dois anos, em vez de quatro".