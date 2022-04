Diante de um rival que acreditou até o fim apesar de uma missão quase impossível, o Liverpool empatou em 3 a 3 com o Benfica, com direito a dois gols de Roberto Firmino, e se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões nesta quarta-feira por ter vencido a partida de ida, mesmo cenário do Manchester City, que segurou um empate sem gols com o Atlético de Madrid e se garantiu entre os quatro semifinalistas.

Depois de vencer o Benfica por 3 a 1 no Estádio da Luz, a equipe treinada por Jürgen Klopp passou de fase com o placar agregado de 6 a 4 e enfrentará o Villarreal, carrasco do Bayern de Munique, por uma vaga decisão.