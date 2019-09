Atual campeão, o Liverpool foi derrotado por 2 a 0 pelo Napoli nesta terça-feira, na primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto o Barcelona empatou em 0 a 0 com o Borussia Dortmund, que perdeu um pênalti, defendido por Ter Stegen.

Mais cedo, a Inter de Milão empatou em 1 a 1 com o Sparta Praga, assim como Lyon e Zenit. Os outros resultados do dia foram a goleada de 6 a 2 do Red Bull Salzburg sobre o Genk, a vitória de 1 a 0 do visitante Valencia sobre o Chelsea, o contundente triunfo do Ajax, que aplicou 3 a 0 no Lille, a derrota em casa do Benfica por 2 a 1 diante do RB Leipzig.