O Liverpool oficializou nesta sexta-feira a contratação do meia Thiago Alcântara, que após sete temporadas deixou o Bayern de Munique.

O jogador assinou um contrato de longa duração com os "Reds" e é a segunda contratação da equipe para a temporada 2020-2021, após a chegada do grego Kostas Tsimikas no mês passado.