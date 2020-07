Campeão inglês com sete rodadas de antecipação, o Liverpool partiu em busca do recorde de pontos e hoje deu mais um passo rumo aos 100 pontos obtidos pelo Manchester City na temporada 2017-2018 ao vencer o Brighton por 3 a 1 fora de casa, chegando a 92.

Desde a confirmação do título, o técnico Jürgen Klopp vem rodando o elenco, mas desta vez mandou a campo os três brasileiros à disposição no Amex Stadium. O goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino foram titulares, enquanto o volante Fabinho entrou no decorrer da partida, válida pela 34ª rodada.