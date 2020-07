Um gol contra de Michael Keane rendeu ao Tottenham uma vitória de 1 a 0 sobre o Everton nesta segunda-feira, em partida que teve como um dos momentos mais chamativos o desentendimento entre Hugo Lloris e Heung-min Son, com direito a empurrões e discussão no campo, ao fim do primeiro tempo em Londres.

Na ocasião, o capitão dos 'Spurs', Lloris, correu até Son e empurrou o companheiro. Quando ambos começaram a discutir perto da entrada dos vestiários, a briga foi rapidamente dispersada pelos companheiros de equipe.