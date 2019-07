Sebastián 'Loco' Abreu estreou neste domingo em sua nova equipe no Uruguai, o Boston River, no empate em 0 a 0 contra o River Plate.

Apesar de, como tinha afirmado dias atrás em entrevista à Agência Efe, o atacante ter pensado em estrear na nova equipe na terceira rodada do Campeonato Uruguaio, as necessidades do time dirigido por Gastón Machado anteciparam uma semana sua estreia.