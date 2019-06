O presidente da federação espanhola de futebol, Luis Rubiales, anunciou nesta quarta-feira que o técnico da seleção da Espanha, Luis Enrique, pediu demissão da função devido problemas pessoais, e que será substituído pelo auxiliar Robert Moreno.

A situação do antigo treinador da Roma e do Barcelona era alvo de muitas especulações, depois da saída da concentração na véspera do jogo com Malta, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2020, em março. Além disso, o comandante também não trabalhou nos recentes compromissos com Ilhas Faroe e Suécia.