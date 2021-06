O atacante Luis Suárez admitiu na terça-feira esperar por dificuldades na estreia da seleção do Uruguai na Copa América, contra a Argentina, na próxima sexta, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília.

"Temos que tentar não deixá-los criar muitas situações, porque eles são muito fortes no ataque", declarou o jogador do Atlético de Madrid durante entrevista coletiva virtual concedida através do canal oficiala da Associação Uruguaia de Futebol.