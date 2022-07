O atacante brasileiro Luiz Henrique, apresentado nesta quarta-feira pelo Betis, declarou durante entrevista coletiva ter trabalhado muito para ter uma oportunidade de atuar no futebol europeu e agradeceu a Deus "por poder estar em um grande clube".

"Gostaria de agradecer ao presidente (Ángel Haro) e Antonio Cordón (diretor esportivo) por acreditarem em mim, por acreditarem no meu futebol. Estou louco para a temporada começar, para conhecer os torcedores do Betis. Me disseram muito sobre os torcedores, desde que cheguei me disseram que eram apaixonados", disse o ex-jogador do Fluminense, que vestirá a camisa 11 no novo clube.