O Lyon levou a melhor no clássico francês contra o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, em Bilbao, com uma vitória por 1 a 0, e se classificou para a final da Liga dos Campeões feminina, na qual enfrentará o Wolfsburg no próximo domingo.

O único gol da partida disputada no estádio San Mamés foi marcado aos 22 minutos do segundo tempo. A zagueira, de 1m87 de altura, se beneficiou da grande estatura e, depois de cobrança de falta pela direita para a área, marcou de cabeça.