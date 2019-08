Atual bicampeão da Copa Intercontinental, o Magnus Futsal iniciou a busca pelo terceiro título consecutivo com vitória sobre o Mes Sungun Varzaghan, do Irã, por 3 a 1 nesta segunda-feira em Bangcoc, na Tailândia.

O time de Sorocaba, no interior de São Paulo, venceu as duas últimas edições do torneio, em 2016 e 2018. Hoje, teve dificuldade, mas confirmou o favoritismo graças aos gols de Rodrigo, Charuto e Lucas Oliveira, enquanto o brasileiro Vampeta descontou para a equipe asiática.