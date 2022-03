A equipe ameriana Haas anunciou nesta quarta-feira que o dinamarques Kevin Magnussen foi escolhido para substituir o russo Nikita Mazepin como piloto titular ao longo da temporada deste ano do Campeonato Mundial de Fórmula 1.

A definição do companheiro do alemão Mick Schumacher frustra a expectativa de que a opção fosse pelo brasileiro Pietro Fittipaldi, neto do duas vezes campeão mundial da categoria Emerson Fittipaldi, que é piloto de testes da escuderia.