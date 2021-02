Santiago do Chile

EFE Santiago do Chile 25 fev 2021

O veterano Esteban Paredes, de 40 anos, maior goleador da história do Campeonato Chileno, foi anunciado nesta quarta-feira como reforço do Coquimbo Unido, equipe recém-rebaixada para a segunda divisão nacional.

O jogador, que ostenta apelido de 'El Tanque e é um dos grandes ídolos do Colo-Colo, já balançou a rede 347 vezes na carreira, sendo 219 na elite do futebol do Chile.