O atacante brasileiro Malcom, anunciado há menos de uma semana como reforço do Zenit São Petersburgo, pode ser negociado pelo clube, segundo publica nesta segunda-feira a imprensa da Rússia, depois de protestos racistas de torcedores.

No sábado, o ex-Corinthians estreou pela nova equipe no empate com o Krasnodar em 1 a 1, pelo Campeonato Russo. Os integrantes de um grupo organizado estendeu uma faixa nas arquibancadas contestando a contratação junto ao Barcelona.