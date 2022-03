O Mallorca condenou nesta terça-feira as manifestações racistas de torcedores voltadas ao meia-atacante brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid, ocorridas ontem, durante jogo entre as duas equipes, pelo Campeonato Espanhol.

Imagens da transmissão da partida realizada no Visit Mallorca Estadi, que terminou com vitória dos visitantes por 3 a 0, flagraram torcedores gritando "vá catar bananas" para o brasileiro, que marcou um dos gols do duelo.