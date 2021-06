O Mallorca, que acaba de voltar à elite do Campeonato Espanhol, apresentou nesta quarta-feira, no fórum Soccerex, a estratégia que tem feito com os patrocinadores durante a pandemia de covid-19, baseada em oferecer novas possibilidades através de plataformas digitais e na qual é "uma equipe de Champions", segundo o diretor comercial do clube, Alfonso Díaz.

"Quando adotamos esta estratégia durante o confinamento, pensamos que tínhamos que ser diferentes. Somos o que somos como um clube em campo, mas fora do campo somos uma equipe de Champions, com certeza", explicou Díaz em videoconferência.