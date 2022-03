O Mallorca se manifestou nesta quinta-feira para pedir "respeito" aos torcedores e que não haja uma generalização de todos, após os insultos racistas proferidos contra o meia-atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, em jogo ocorrido três dias atrás, pelo Campeonato Espanhol.

Ontem, o clube da ilha de Palma de Mallorca havia se manifestado condenando as manifestações, flagradas por imagens da transmissão da partida realizada no Visit Mallorca Estadi, que terminou com vitória dos visitantes por 3 a 0. Nelas, foi possível ver espectadores gritando "vá catar bananas" para o brasileiro, que marcou um dos gols do duelo.