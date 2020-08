O atacante espanhol Ferrán Torres, de apenas 20 anos, que se destacou com a camisa do Valencia. EFE/Arquivo

O Manchester City anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante espanhol Ferrán Torres, de apenas 20 anos, que se destacou na última temporada com a camisa do Valencia, clube que o revelou.

O jovem fez 44 partidas pela Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa da Espanha, marcou seis gols e distribuiu oito assistências.