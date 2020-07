O Manchester City anunciou nesta quarta-feira a contratação do meia Ferran Torres, destaque do Valencia e das categorias de base da seleção espanhola, por 25 milhões de euros, valor que pode subir caso o jogador de 20 anos cumpra algumas metas.

Torres tem no currículo os títulos da Eurocopa Sub-17 e Sub-19, além de ter vencido a Copa do Rei na temporada 2018-2019 pelos 'Ches'. Na última temporada, foi titular absoluto do time, com 44 jogos disputados, por Campeonato Espanhol, Copa do Rei, Liga dos Campeões e Supercopa da Espanha, e seis gols marcados.