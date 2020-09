O lateral Yan Couto, de 18 anos e ex-Coritiba, foi emprestado pelo Manchester City ao Girona, junto com o goleiro Agrijanet Muric e o atacante Pablo Moreno.

No clube espanhol, o promissor lateral, que antes de assinar contrato com o City por cerca de 6 milhões de euros foi especulado pelo Barcelona, vai preencher a lacuna que ficou no elenco com a saída de Pablo Maffeo para o Huesca e disputar a titularidade da çateral direita com Jordi Calavera.