26 out 2019

EFE Redação Central 26 out 2019

O Manchester City venceu neste sábado o Aston Villa por 3 a 0, em partida com todos os gols marcados no segundo tempo, e reassumiu a vice-liderança do Campeonato Inglês, que havia sido tomada na véspera pelo Leicester.

O Etihad Stadium, os donos da casa encontraram muitas dificuldades diante de um rival que equilibrou a partida. Coube ao atacante inglês Raheem Sterling, logo aos 20 segundos da etapa complementar, abrir o marcador e demolir a equipe de Birmingham.