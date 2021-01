O Manchester City tem cinco jogadores infectados pelo novo coronavírus, que desfalcarão a equipe no duelo com o Chelsea, que acontecerá daqui dois dias, no estádio Stamford Bridge, pelo Campeonato Inglês, segundo informou nesta sexta-feira o técnico espanhol Josep Guardiola.

O treinador falou sobre a situação em entrevista coletiva, mas não informou o nome dos comandados em questão. Recentemente, o clube divulgou que o atacante brasileiro Gabriel Jesus e o lateral-direito inglês Kyle Walker tinham dado positivo para o patógeno que provoca a Covid-19.