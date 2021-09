Jogadores do Manchester City comemoram gol marcado contra o RB Leipzig no dia 15 de setembro. EFE/Andrew Yates/Arquivo

O Manchester United anunciou nesta sexta-feira um prejuízo financeiro líquida de 92,2 milhões de libras (R$ 668,3 milhões) entre 30 de junho de 2020 e 30 de junho de 2021, devido ao impacto da pandemia da covid-19.

As receitas do clube caíram 2,9%, ficando em 494 milhões de libras. A maior queda foi sentida nos ganhos com o chamado 'matchday' (dia de jogo), em que os ganhos despencaram 92%, já que quase todo o período foi de jogos com portões fechados.