Diego Maradona será o técnico do Gimnasia La Plata até o fim do Campeonato Argentino 2019-2020, segundo informações passadas à Agência Efe nesta quinta-feira por assessores jurídicos de 'El Pibe', que trabalhará em um clube de seu país pela primeira vez desde 1995.

Será a terceira passagem do ex-jogador de 58 anos pelo futebol argentino como treinador de clube, depois de ter ficado à frente do Deportivo Mandiyú em 1994 e do Racing em 1995. Anos depois, de 2008 a 2010, dirigiu a seleção 'albiceleste'.