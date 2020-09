Diego Maradona anunciou nesta quinta-feira que doará camisas autografadas e alimentos e financiará obras de infraestrutura a dez cidades argentinas, em uma campanha chamada 'Las 10 del 10', organizada em conjunto com a Cruz Vermelha.

"'Las 10 del 10'. Uma cruzada de solidariedade para todo o país está chegando, na qual doarei dez camisas autografadas, comida e obras de infraestrutura em 10 cidades argentinas, juntamente com a Cruz Vermelha Argentina, meu amigo e advogado Matias Morla e o deputado Nicolas Rodriguez Saa", escreveu o ídolo do futebol no Instagram.