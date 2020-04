Técnico do Gimnasia La Plata, equipe última colocada dos 'promedios', que definem os rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Argentino, Diego Maradona não escondeu o contentamento com a decisão da Associação do Futebol Argentino (AFA) de cancelar o descenso na atual temporada, encerrada devido à pandemia do novo coronavírus.

"Hoje soubemos desta (notícia), e muitos dizem que é uma nova mão de Deus. Mas hoje peço essa mão para acabar com essa pandemia para que as pessoas possam viver suas vidas novamente, saudáveis e felizes", declarou o ídolo argentino ao jornal "Clarín".