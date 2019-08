O meia italiano Daniele De Rossi, principal reforço do Boca Juniors para a temporada, visitou nesta sexta-feira o astro Diego Maradona, que o elogiou pela decisão de escolher jogar pelo clube mesmo tendo ofertas melhores de outros países.

"Sendo milionário, ele vem jogar no Boca porque me via no camarote quando estávamos na Libertadores", disse Maradona em entrevista à rádio "La Red".