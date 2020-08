O Gimnasia La Plata realizou nesta terça-feira o seu primeiro treinamento desde março, quando as atividades no futebol na Argentina e em vários outros países foram paralisadas devido à pandemia do novo coronavírus, mas não pôde contar com o técnico Diego Maradona, que integra o grupo de risco.

"Em conformidade com os protocolos, o Dr. (Leopoldo) Luque juntamente com (Flavio) 'Pepe' Tunessi, um médico do Gimnasia, realizaram um teste PCR em Maradona", informou o médico Sebastián Sanchi, que atende o ídolo argentino, através do Instagram, onde postou uma imagem de 'El Pibe' minutos depois do exame.