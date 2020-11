Diego Maradona está ansioso para deixar a clínica em Buenos Aires na qual está internado após ter sido submetido a uma cirurgia na cabeça e vem tendo boa recuperação, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira pelo médico do ídolo argentino, Leopoldo Luque.

A recuperação está sendo excelente, e ele está com muita vontade de voltar para casa. A verdade é que estamos muito contentes. Ele consegue caminhar, fala comigo, nota-se claramente que está evoluindo", afirmou o neurocirurgião à imprensa no lado de fora do centro hospitalar.

Apesar da pressa de Maradona, que completou 60 anos de idade na última sexta-feira, Luque prefere observá-lo por pelo menos mais um dia antes de dar alta ao ex-jogador.

"Ele vem progredindo muito bem. Hoje, fizemos uma tomografia de controle, o que foi excelente. A verdade é que estamos muito felizes, e ele está muito ansioso para sair. A ideia é monitorá-lo pelo menos mais um dia, mas ele já se sente em boas condições. Conversamos com os médicos da terapia, que também o veem em boas condições, mas minha ideia é mantê-lo mais um dia", declarou.

No início, Maradona, que tem um longo histórico de problemas de saúde, foi internado na segunda-feira em uma clínica em La Plata por um quadro de anemia, desidratação e desânimo. Após exames, foi diagnosticado um hematoma subdural, o que exigiu a transferência para Buenos Aires e a operação. EFE

