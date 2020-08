Atual campeão mundial da MotoGP, o espanhol Marc Márquez demorará pelo menos dois ou três meses para se recuperar totalmente da fratura sofrida no braço direito, anunciou a Honda neste sábado.

"O campeão mundial da MotoGP e sua equipe, Honda Racing Corporation, após estudarem e compararem com diferentes especialistas o alcance da fratura no úmero do braço direito sofrida no dia 19 de julho, no Grande Prêmio da Espanha, decidiram modificar o plano de recuperação previsto", destacou a equipe em comunicado.