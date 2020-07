A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a Federação Internacional de Motociclismo (FIM) anunciaram nesta quarta-feira o Rali do Cazaquistão, que faz parte da Copa do Mundo de Cross Country que estava previsto para acontecer entre 14 e 20 de setembro deste ano.

As duas entidades justificaram a decisão por causa da propagação do novo coronavírus, que provoca a Covid-19.

De acordo com comunicado conjunto da FIA e da FIM, os problemas gerados pela pandemia e as restrições impostas pelas autoridades, foram chave para a suspensão definitiva da disputa, que já havia sido adiada anteriormente.

A organização aponto ter colocado em primeiro lugar a saúde dos participantes, voluntários, oficiais de prova e torcedores.

Com o cancelamento da prova do Cazaquistão, inicialmente previsto para acontecer entre 26 de junho e 1º de julho, a Copa do Mundo de Rali Cross Country tem duas etapas confirmadas, no Marrocos, entre 8 e 14 de outubro; e nos Emirados Árabes, entre 20 e 26 de novembro.