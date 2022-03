O armador Marcelinho Huetas, do Lenovo Tenerife, assumiu a liderança do Troféu Efe, de melhor jogador latino-americano do Campeonato Espanhol de basquete, em 24ª rodada que teve como destaque o pivô Augusto Lima, do UCAM Murcia.

O ex-Los Angeles Lakers, que venceu as duas últimas edições do prêmio, marcou oito pontos na vitória do Tenerife sobre Basket Zaragoza por 77 a 62, em partida realizada no último sábado.