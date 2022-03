O armador Marcelinho Huetas, do Lenovo Tenerife. EFE/Arquivo

O armador Marcelinho Huetas, do Lenovo Tenerife, foi apontado nesta segunda-feira como MVP da 23ª rodada do Campeonato Espanhol de basquete, após ter marcado 33 pontos na vitória sobre o Monbus Obradoiro por 86 a 83, em partida disputada no último dia 6.

O veterano brasileiro, de 39 anos, se tornou o jogador com mais idade a alcançar a pontuação na competição, superando o americano Georgi Gervin, que anotou 30 pontos em um jogo, quando tinha 38 anos.