O armador Marcelinho Huertas, do Lenovo Tenerife, garantiu no fim de semana passado a conquista do Troféu Efe, que premia o melhor jogador latino-americano do Campeonato Espanhol de basquete, com quatro rodadas de antecipação.

"Não tenho nem palavras, é um orgulho", disse o brasileiro sobre mais uma vitória na disputa.